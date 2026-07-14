Giochi Preziosi accordo con i cinesi di Superhisen ma futuro in bilico per 150 lavoratori

Da quifinanza.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giochi Preziosi ha firmato un accordo di investimento con la società cinese Superhisen, con l’obiettivo di rilanciare le attività. La collaborazione riguarda alcuni progetti di sviluppo, ma il futuro occupazionale resta incerto per circa 150 lavoratori. L’azienda sta valutando le prossime mosse e non ha ancora annunciato decisioni definitive riguardo alla stabilità dell’occupazione. La situazione rimane in evoluzione e dipende dall’andamento della partnership internazionale.

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Giochi Preziosi prova a uscire dalla crisi e guarda alla Cina. L’azienda ha firmato un investment agreement con l’investitore internazionale Superhisen. Un’intesa che potrebbe favorire l’ingresso del gruppo cinese nel capitale e sostenere il piano di ristrutturazione della società, oggi in concordato preventivo presso il Tribunale di Milano. Il gruppo cinese, già legato alla società, sarebbe pronto a entrare nell’azionariato attraverso un aumento di capitale da circa 80 milioni di euro. La mossa arriva mentre il dossier resta ancora aperto su più fronti: il rilancio del business, il futuro dei negozi e, soprattutto, la tutela dei dipendenti coinvolti nella crisi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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