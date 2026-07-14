giochi preziosi accordo con i cinesi di superhisen ma futuro in bilico per 150 lavoratori

Notizia in breve

Giochi Preziosi ha firmato un accordo di investimento con la società cinese Superhisen, con l’obiettivo di rilanciare le attività. La collaborazione riguarda alcuni progetti di sviluppo, ma il futuro occupazionale resta incerto per circa 150 lavoratori. L’azienda sta valutando le prossime mosse e non ha ancora annunciato decisioni definitive riguardo alla stabilità dell’occupazione. La situazione rimane in evoluzione e dipende dall’andamento della partnership internazionale.