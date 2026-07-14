Il ministro degli Esteri ha chiesto di eliminare i candidati ritenuti contrari alla linea pro-Kiev nel campo largo per il Quirinale. La sua proposta mira a rafforzare l’alleanza politica, escludendo figure considerate ostili alla posizione sull’Ucraina. La sua posizione si inserisce in un contesto di tensioni tra le forze politiche, con alcuni esponenti che contestano le sue dichiarazioni. La proposta ha già suscitato reazioni tra i partiti che sostengono la candidatura unitaria.

È l’uomo buono per tutte le stagioni. Il politico stereotipo dell’establishment che sta bene dappertutto. Essendo le sinistre in affanno e a corto di candidati credibili, non fa fatica a uscire di nuovo dal cilindro. È il conte Paolo Gentiloni Silveri, parcheggiato in Europa dopo la sua esperienza da premier, in evidente crisi di astinenza da potere, che ritira fuori il capino per far capire ai suoi che è pronto, anche a 71 anni, a ricoprire qualsiasi ruolo, purché sia di spessore.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Gentiloni bombarda il campo largo per salire al Quirinale: «Via gli anti Kiev»

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