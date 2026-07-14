Un bidello è stato denunciato dopo aver cercato di baciare sulla bocca e abbracciare una studentessa di 14 anni, dicendole “peccato che sei così piccola”. L’uomo avrebbe messo le mani all’altezza dei lombi della ragazza, che si è girata rapidamente, evitando il bacio sulla bocca. La vicenda ha portato alla sua iscrizione nel registro degli indagati, con il rischio di processo.

“Peccato che sei così piccola” le avrebbe detto per poi abbracciarla stretta con le mani all’altezza dei lombi cercando di baciarla sulla bocca. La ragazzina, 14 anni soltanto, si era però girata rapidamente, così il bacio non gradito le era arrivato su una guancia. L’episodio è accaduto in un istituto tecnico del centro di Genova, nell’ottobre scorso, quando la giovane in quella scuola era arrivata da poche settimane. Ad abusarne un bidello cinquantenne che adesso rischia il processo per violenza sessuale su minore. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti delle volanti la studentessa era uscita dalla classe perché non si sentiva bene. Lui prima aveva cercato senza successo di attirarla in uno sgabuzzino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Genova, bidello abbraccia e cerca di baciare in bocca studentessa di 14 anni e rischia il processo, “peccato che sei piccola”

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