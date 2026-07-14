Genova 14enne si sente male ed esce dall’aula bidello 50enne la aiuta ma poi cerca di baciarla | chiesto il processo
A Genova, una studentessa di 14 anni si è sentita male e ha lasciato l’aula. Un bidello di 50 anni l’ha assistita, poi le avrebbe tentato di baciarla. È stato chiesto un processo contro l’uomo, accusato di aver prima offerto aiuto alla ragazza e successivamente di averla molestata e aggredita sessualmente. La vicenda è al vaglio delle autorità giudiziarie.
Secondo l'accusa, il 50enne avrebbe raggiunto la giovane studentessa offrendosi di aiutarla ma quell’aiuto si sarebbe trasformato ben presto in molestie e poi in violenza sessuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Genova.
Learn Italian with a Real-Life Conversation | How Italians Really Eat | Italian Podcast
Notizie e thread social correlati
Caldo opprimente, operaio esce dall'azienda dopo il turno di lavoro e si sente male: stroncato da un infartoUn operaio di 59 anni è morto per un infarto subito dopo aver terminato il turno di lavoro in un’azienda di Susegana.
Leggi anche: Genova, bidello abbraccia e cerca di baciare in bocca studentessa di 14 anni e rischia il processo, “peccato che sei piccola”
Si parla di: Genova, 14enne si sente male ed esce dall’aula, bidello 50enne la aiuta ma poi cerca di baciarla: chiesto il processo; Vannacci, due cortei e città blindata. Ma i fronti opposti restano distanti.
Genova, 14enne si sente male ed esce dall’aula, bidello 50enne la aiuta ma poi cerca di baciarla: chiesto il processoSecondo l'accusa, il 50enne avrebbe raggiunto la giovane studentessa offrendosi di aiutarla ma quell’aiuto si sarebbe trasformato ben presto in molestie ... fanpage.it