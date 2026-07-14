Genova 14enne si sente male ed esce dall’aula bidello 50enne la aiuta ma poi cerca di baciarla | chiesto il processo

Da fanpage.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Genova, una studentessa di 14 anni si è sentita male e ha lasciato l’aula. Un bidello di 50 anni l’ha assistita, poi le avrebbe tentato di baciarla. È stato chiesto un processo contro l’uomo, accusato di aver prima offerto aiuto alla ragazza e successivamente di averla molestata e aggredita sessualmente. La vicenda è al vaglio delle autorità giudiziarie.

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Secondo l'accusa, il 50enne avrebbe raggiunto la giovane studentessa offrendosi di aiutarla ma quell’aiuto si sarebbe trasformato ben presto in molestie e poi in violenza sessuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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