Genova 14enne si sente male ed esce dall’aula bidello 50enne la aiuta ma poi cerca di baciarla | chiesto il processo

Notizia in breve

A Genova, una studentessa di 14 anni si è sentita male e ha lasciato l’aula. Un bidello di 50 anni l’ha assistita, poi le avrebbe tentato di baciarla. È stato chiesto un processo contro l’uomo, accusato di aver prima offerto aiuto alla ragazza e successivamente di averla molestata e aggredita sessualmente. La vicenda è al vaglio delle autorità giudiziarie.