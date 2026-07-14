Genera con l'IA una foto in divisa da carabiniere per truffare gli anziani | arrestato 38enne
Un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver truffato un pensionato di 77 anni. Nel suo cellulare è stata trovata una foto falsa, creata con intelligenza artificiale, che lo mostrava in divisa da carabiniere. La truffa è avvenuta attraverso questa immagine, utilizzata per ingannare la vittima. La polizia ha arrestato l’individuo e ha sequestrato il cellulare durante le operazioni.
Un 38enne è stato arrestato dopo aver raggirato un pensionato di 77 anni. Nel cellulare una falsa foto in divisa da carabiniere creata con l'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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