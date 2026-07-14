Genera con l'IA una foto in divisa da carabiniere per truffare gli anziani | arrestato 38enne

Notizia in breve

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver truffato un pensionato di 77 anni. Nel suo cellulare è stata trovata una foto falsa, creata con intelligenza artificiale, che lo mostrava in divisa da carabiniere. La truffa è avvenuta attraverso questa immagine, utilizzata per ingannare la vittima. La polizia ha arrestato l’individuo e ha sequestrato il cellulare durante le operazioni.