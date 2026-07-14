Il prezzo del gas tutelato a giugno 2026 si attesta a 0,50 euro per metro cubo. Rispetto a ieri, il PSV, ovvero il prezzo di riferimento del gas naturale, è in calo. Il costo aggiornato quotidianamente del metro cubo di gas è un dato chiave per famiglie e imprese, poiché determina l’importo delle bollette.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per le famiglie e le imprese italiane, influenzando direttamente la spesa in bolletta. Comprendere l’andamento del mercato e i valori fissati dall’ARERA permette di stimare quanto si pagherà nei prossimi mesi e di valutare eventuali cambi di offerta. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 14 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è stabilito dalle singole società di vendita, con offerte che possono essere fisse o indicizzate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas, lieve rialzo per il prezzo tutelato: a giugno 2026 è 0,50 €/Smc. PSV in calo rispetto a ieri

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