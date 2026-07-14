Gabriel Garko compie 54 anni | la sua nuova vita con il marito Giorgio nella splendida villa immersa nel verde

Gabriel Garko ha compiuto 54 anni e ha festeggiato con il marito in una villa immersa nel verde. L’attore, noto in Italia, ha trascorso il giorno in compagnia del partner, con cui è sposato da quasi due anni. La coppia vive in una residenza privata, lontano dai riflettori. Non sono stati resi pubblici dettagli sulla celebrazione.

Gabriel Garko spegne 54 candeline e lo fa in un momento di profonda serenità personale. L’attore torinese, amato da generazioni di telespettatori italiani, celebra questo compleanno accanto al marito Giorgio, con cui ha coronato il sogno d’amore sposandosi quasi due anni fa. Una vita che oggi scorre tra le mura di una villa rustica immersa nel verde di Zagarolo, piccolo comune medievale alle porte di Roma, lontano dai riflettori ma vicino a quella dimensione di autenticità che Garko ha conquistato dopo un lungo percorso. All’anagrafe Dario Oliviero, Gabriel Garko nasce a Torino il 12 luglio 1972. Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo avviene nei primi anni Novanta, quando vince il concorso “Il più bello d’Italia”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Gabriel Garko, compleanno in villa tra natura e privacy: la nuova vita accanto al marito Giorgio

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