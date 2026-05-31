L’attore vive a Zagarolo, in una villa di lusso protetta da sistemi di sicurezza. La casa si trova in una zona tranquilla e immersa nel verde, lontano dai riflettori. La proprietà combina elementi di eleganza con ambienti naturali, offrendo privacy e sicurezza. La residenza rappresenta un rifugio esclusivo e riservato.

L’attore ha scelto la tranquillità di Zagarolo per vivere lontano dai riflettori: ecco la sua casa blindata tra eleganza e natura. Lontano dai flash e dal rumore della Capitale, Gabriel Garko – al secolo Dario Gabriel Oliviero – ha scelto di vivere in un angolo di paradiso dove la privacy regna sovrana. Nato a Torino nel 1972 e cresciuto a Settimo Torinese, l’attore ha deciso di costruire il suo regno personale a Zagarolo, una tranquilla località nella zona dei Monti Prenestini, a pochi chilometri da Roma. Ma non aspettatevi la classica casa vip nel cuore della città: Garko ha puntato su un’abitazione fuori dagli schemi, immersa nel verde, lontana dai riflettori e dagli occhi indiscreti. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Gabriel Garko, Villa Di Lusso: Ecco Dove Vive Con Il Marito!

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