Fs amplia a 4,5 miliardi la linea di credito revolving sustainability-linked

Da ilsole24ore.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ferrovie dello Stato ha aumentato a 4,5 miliardi di euro la linea di credito revolving legata alla sostenibilità, rispetto ai 3,5 miliardi precedenti. La scadenza resta fissata a giugno 2027. L’ampliamento è stato perfezionato con gli stessi finanziatori coinvolti in precedenza.

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Ferrovie dello Stato “ha perfezionato l’ampliamento della propria Sustainability-Linked Revolving Credit Facility, il cui importo complessivo passa da 3,5 a 4,5 miliardi di euro, mantenendo invariata la scadenza prevista a giugno 2027 ed i lender coinvolti”. L’incremento dell’importo - spiega Fs con una nota - “è finalizzato a supportare le ordinarie esigenze di liquidità del gruppo FS, incluse le attività di finanziamento infragruppo, e a rafforzare ulteriormente la flessibilità della struttura finanziaria a sostegno del piano di investimenti”. Il pool di finanziatori è composto da Bnp Paribas, Bper, CaixaBank, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Cib, Crédit Agricole Italia, Ing, Intesa Sanpaolo (divisione Imi Cib) e UniCredit. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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