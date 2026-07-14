Mediaset ha sospeso la trasmissione Freedom, condotta da Roberto Giacobbo, che doveva andare in onda giovedì 26 luglio. La seconda puntata, prevista per quella sera, non è stata trasmessa; al suo posto è andata in onda Zona Bianca su Rete 4. La programmazione di Freedom riprenderà domenica 26 luglio, la stessa sera in cui su Rai 1 è in programma la trasmissione di Alberto Angela, Noos.

Mediaset ha sospeso Le Grandi Domande di Freedom, la cui seconda puntata era prevista giovedì ( al suo posto, in prima serata su Rete 4, ci sarà Zona Bianca ), e riprenderà la programmazione della trasmissione di Roberto Giacobbo addirittura domenica 26 luglio, nella stessa sera in cui su Rai 1 c’è Alberto Angela con Noos. Ad annunciarlo sono direttamente i profili social del programma e lo stesso conduttore, che scongiurano la cancellazione. Su queste pagine si è infatti scritto di sospensione, che è ciò che è accaduto: Le Grandi Domande di Freedom ha debuttato il 7 luglio e, tra Mondiali di calcio e bassi ascolti, si ferma per quasi tre settimane. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Freedom prosegue (non come previsto) dal 26 luglio contro Alberto Angela

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