Freedom prosegue non come previsto dal 26 luglio contro Alberto Angela
Mediaset ha sospeso la trasmissione Freedom, condotta da Roberto Giacobbo, che doveva andare in onda giovedì 26 luglio. La seconda puntata, prevista per quella sera, non è stata trasmessa; al suo posto è andata in onda Zona Bianca su Rete 4. La programmazione di Freedom riprenderà domenica 26 luglio, la stessa sera in cui su Rai 1 è in programma la trasmissione di Alberto Angela, Noos.
Mediaset ha sospeso Le Grandi Domande di Freedom, la cui seconda puntata era prevista giovedì ( al suo posto, in prima serata su Rete 4, ci sarà Zona Bianca ), e riprenderà la programmazione della trasmissione di Roberto Giacobbo addirittura domenica 26 luglio, nella stessa sera in cui su Rai 1 c’è Alberto Angela con Noos. Ad annunciarlo sono direttamente i profili social del programma e lo stesso conduttore, che scongiurano la cancellazione. Su queste pagine si è infatti scritto di sospensione, che è ciò che è accaduto: Le Grandi Domande di Freedom ha debuttato il 7 luglio e, tra Mondiali di calcio e bassi ascolti, si ferma per quasi tre settimane. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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