Fratoianni | Sul no al riarmo il campo è unito

Il co-leader di un partito di sinistra ha dichiarato che il fronte si presenta compatto sulla posizione contraria al riarmo. In un’intervista, ha anche smentito tensioni tra il leader di un altro partito e la segretaria di un altro soggetto politico, affermando che non ci sono divergenze su questa questione. Ha aggiunto che ci sono persone che preferiscono un governo che non si impegni a cambiare profondamente l’Italia.

Intervista Il co-leader di Avs: «False le notizie di tensioni tra Conte e Schlein. C’è chi non vuole un governo che punti a cambiare davvero l’Italia». «Putin e Trump minacciano l’Ue sostenendo le forze di estrema destra. La risposta non sono le armi. La tassa per i super ricchi? Una proposta riformista che piace agli italiani» Intervista Il co-leader di Avs: «False le notizie di tensioni tra Conte e Schlein. C’è chi non vuole un governo che punti a cambiare davvero l’Italia». «Putin e Trump minacciano l’Ue sostenendo le forze di estrema destra. La risposta non sono le armi. La tassa per i super ricchi? Una proposta riformista che piace agli italiani» Una lunga storia inedita in due puntate. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Direi che è giunto il momento che @ellyesse dica finalmente una parola chiara sulla posizione del @pdnetwork, se con l'Europa o con la Russia di Putin, Conte, Fratoianni, Vannacci, Patuanelli, Lavrov, Travagliov x.com

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