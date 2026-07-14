F rançois Ozon dirige Sophie Marceau in È andato tutto bene (stasera su Rai 3 alle 21.20), un sofisticato e commovente dramma sui complessi legami famigliari tra padre e figlia. Tratto dal libro autobiografico di Emmanuèle Bernheim e presentato al Festival di Cannes 2021, è sia una riflessione molto attuale sulla libertà dell’individuo e il suo diritto all’autodeterminazione del fine vita, sia una meditazione sulle conseguenze che tale scelta ricade sulle persone amate. “Sotto le foglie”, con Ludivine Sagnier, e i segreti delle donne di François Ozon X Leggi anche › “È andato tutto bene” di François Ozon con Sophie Marceau è al cinema È andato tutto bene, trama del film di François Ozon, stasera su Rai 3. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - François Ozon dirige la star di "Il tempo delle mele" in un film che parla di eutanasia con grande delicatezza e senza moralismi

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