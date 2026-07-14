Il capitano della Spagna spera che il giovane attaccante possa incidere durante la semifinale contro la Francia, prevista per martedì. La squadra si affida a Yamal, che fino a ora non ha avuto l’impatto sperato in questa Coppa del Mondo. La partita si gioca in un contesto di grande attenzione sul suo contributo, mentre i tifosi seguono con interesse le sue possibili azioni decisive.

2026-07-13 19:44:00 Il web non parla d’altro: Il capitano della Spagna Rodri spera che Lamine Yamal possa avere il tipo di influenza che gli è mancata durante la sua prima Coppa del Mondo, quando i campioni d’Europa affronteranno la favorita Francia nella semifinale di martedì. Ci si aspettava che Yamal fosse una delle stelle del torneo avendo giocato un ruolo fondamentale nell’ascesa della Spagna verso la gloria a Euro 2024. È diventato il marcatore più giovane nella storia degli Europei con il suo straordinario gol in semifinale contro gli avversari di martedì, quattro giorni prima del suo 17esimo compleanno. Successivamente ha assistito al gol della vittoria nella finale vinta 2-1 contro l’Inghilterra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Francia-Spagna: Rodri esprime la speranza di un tardivo impatto dello Yamal nella semifinale di successo

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