Francia-Spagna quote e pronostici | Bleus leggermente favoriti
Stasera all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, si svolge la semifinale tra Francia e Spagna. I francesi sono leggermente favoriti secondo le quote e i pronostici, ma la partita si presenta equilibrata. La sfida decide il primo biglietto per la finale del Mondiale 2026. La partita coinvolge due squadre con ambizioni di proseguire il cammino nel torneo. Non ci sono altri eventi o dettagli legati all’incontro.
Dallas (Stati Uniti), 14 luglio 2026 - L'attesa è finita. Questa sera all'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, Francia e Spagna si giocano il primo pass per la finale del Mondiale 2026 in una semifinale che promette equilibrio e spettacolo. Anche le quote dei principali bookmaker fotografano una sfida apertissima, con i francesi che partono comunque con un leggero vantaggio. Francia leggermente favorita. Sul mercato 1X2 il successo della squadra di Didier Deschamps è proposto intorno a 2,35, mentre il pareggio nei 90 minuti oscilla attorno a 3,20-3,25. Più alta, ma di poco, la vittoria della Spagna, offerta mediamente a 3,30. Un margine minimo che conferma quanto gli operatori considerino il confronto estremamente incerto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
France vs Spain Props & SGP! | World Cup Picks Today
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