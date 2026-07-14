Francia-Spagna quote e pronostici | Bleus leggermente favoriti

Notizia in breve

Stasera all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, si svolge la semifinale tra Francia e Spagna. I francesi sono leggermente favoriti secondo le quote e i pronostici, ma la partita si presenta equilibrata. La sfida decide il primo biglietto per la finale del Mondiale 2026. La partita coinvolge due squadre con ambizioni di proseguire il cammino nel torneo. Non ci sono altri eventi o dettagli legati all’incontro.