Francia-Spagna le pagelle | Rodri cuore e tecnica da 8 Digne anello debole 4

Notizia in breve

Durante la partita tra Francia e Spagna, Rodri ha ricevuto il voto più alto con un 8, mentre Digne è stato valutato 4. Nella squadra spagnola, Pedro Porro, Oyarzabal, Dani Olmo e Lamal sono stati giudicati positivamente. Tra i francesi, si sono distinti Rabiot, Maignan, Saliba e Theo Hernandez. Non sono state riscontrate insufficienze tra i giocatori della Roja.