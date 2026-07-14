Francia-Spagna le pagelle | Rodri cuore e tecnica da 8 Digne anello debole 4
Durante la partita tra Francia e Spagna, Rodri ha ricevuto il voto più alto con un 8, mentre Digne è stato valutato 4. Nella squadra spagnola, Pedro Porro, Oyarzabal, Dani Olmo e Lamal sono stati giudicati positivamente. Tra i francesi, si sono distinti Rabiot, Maignan, Saliba e Theo Hernandez. Non sono state riscontrate insufficienze tra i giocatori della Roja.
Nella Roja, senza insufficienze, splendono anche Pedro Porro, Oyarzabal, Dani Olmo e Lamal. Tra i Bleus si salvano Rabiot, Maignan, Saliba e Theo Hernandez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Rodri, Olmo e Fabian portano a scuola la Francia. Incubo Digne, delude anche OliseIl portiere della nazionale francese ha ricevuto un voto di 6, ritenuto adeguato considerando che sui gol subiti non ci sono colpe da attribuire.
Spagna-Capo Verde 0-0, le pagelle: Gavi (5) impalpabile, Vozinha (8) eroico, Pico Lopes (6,5) decisivo, Rodri (5,5)La partita tra Spagna e Capo Verde si è conclusa con uno 0-0, senza reti né variazioni di risultato.
Temi più discussi: Spagna-Belgio, pagelle: De Bruyne ingabbiato (5), Lukaku produce poco (5), Yamal spento (5,5); Mondiali 2026, le pagelle di Spagna-Belgio 2-1: De Bruyne (5,5) e Lukaku (5) eliminati; Spagna-Belgio 2-1, pagelle e tabellino: provvidenza Merino, Lemmens sbaglia, De Ketelaere meglio di Yamal, Lukaku non la vede mai; Spagna-Belgio 2-1, pagelle: Yamal intermittente, Lammens esordio shock, CDK non basta.
Spagna, che lezione alla Francia https://mdst.it/3QXH9cB #SportMediaset facebook
Francia-Spagna, le pagelle di CM: Olise, Digne e Rabiot inguardabili, Mbappé leader solo a parole. Rodri professore, Pedro Porro non lo prendono maiQueste le pagelle di Francia-Spagna, prima semifinale dei Mondiali 2026. A Dallas finisce 2-0 per la Roja, a segno con Oyarzabal su rigore, concesso per fallo di Digne su Yamal, e Pedro Porro. Domenic ... calciomercato.com
Francia-Spagna 0-2, le pagelle: Oyarzabal (7) decisivo, Mbappé (5,5) poco ispirato, Yamal (7) frizzanteSedici anni dopo la Spagna torna in finale del Mondiale. Nel 2010 in Sudafrica la prima storica vittoria, domenica la possibilità di replicare ... msn.com