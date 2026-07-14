Francia-Spagna le due regine d' Europa cercano un posto in finale

Da gazzetta.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La semifinale tra Francia e Spagna si giocherà in una delle partite più attese del torneo. La Francia, testa di serie numero uno, e la Spagna, terza nel ranking Fifa, si affronteranno per un posto in finale. Entrambe sono state considerate tra le favorite fin dall’inizio del Mondiale e ora si preparano a incrociare le armi in un match che si preannuncia equilibrato.

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Nessuna sorpresa, almeno nella parte alta del tabellone. Francia e Spagna - rispettivamente numero 1 e numero 3 del ranking Fifa - erano tra le grandi favorite alla vigilia del Mondiale e ora si sfideranno nella semifinale forse più facile da pronosticare. Un percorso tutto sommato lineare per entrambe, ma non privo di imprevisti: come non citare l’esordio senza reti della Roja contro Capo Verde o le difficoltà incontrate dai vicecampioni del mondo agli ottavi contro il Paraguay, spazzate via solo dal rigore di Mbappé. Ora l’attesa è tutta per una semifinale da sogno: la qualità sconfinata della Francia contro l’organizzazione tattica della... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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