La semifinale tra Francia e Spagna si giocherà in una delle partite più attese del torneo. La Francia, testa di serie numero uno, e la Spagna, terza nel ranking Fifa, si affronteranno per un posto in finale. Entrambe sono state considerate tra le favorite fin dall’inizio del Mondiale e ora si preparano a incrociare le armi in un match che si preannuncia equilibrato.

Nessuna sorpresa, almeno nella parte alta del tabellone. Francia e Spagna - rispettivamente numero 1 e numero 3 del ranking Fifa - erano tra le grandi favorite alla vigilia del Mondiale e ora si sfideranno nella semifinale forse più facile da pronosticare. Un percorso tutto sommato lineare per entrambe, ma non privo di imprevisti: come non citare l’esordio senza reti della Roja contro Capo Verde o le difficoltà incontrate dai vicecampioni del mondo agli ottavi contro il Paraguay, spazzate via solo dal rigore di Mbappé. Ora l’attesa è tutta per una semifinale da sogno: la qualità sconfinata della Francia contro l’organizzazione tattica della... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francia-Spagna, le due regine d'Europa cercano un posto in finale

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