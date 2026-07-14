Francia Spagna la partita di Yamal | il focus sulla prestazione dell’attaccante

Nella semifinale del Mondiale 2026 tra Francia e Spagna, l’attaccante ha attirato l’attenzione per la sua prestazione. È stato uno dei protagonisti della partita, con una presenza significativa sul campo. La sua performance ha coinvolto diverse azioni offensive, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sui singoli interventi o risultati. La partita si è conclusa con la sua partecipazione come elemento di rilievo nel match tra le due nazionali.

Francia Spagna, la partita di Yamal: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante nella semifinale del Mondiale. Uno dei protagonisti di Francia Spagna, la gara valida per la semifinale del Mondiale 2026, è senza dubbio Lamine Yamal. Ecco la sua prestazione odierna nel dettaglio. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La partita di Yamal. PRIMO TEMPO De La Fuente non cambia nulla rispetto alla gara precedente con il Belgio, Yamal è schierato a destra e avrà l’ex Roma Digne a cercare di contenerlo. Primo pallone toccato accentrandosi, poi Rabiot lo ferma con un intervento deciso. Poco dopo porta palla su un errore francese e anche in questo caso va verso l’interno. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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France Vs Spain | Kylian Mbappe, Lamine Yamal In Focus As France Take On Spain In FIFA WC Semi-Final

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Spagna in finale con pieno merito grazie a un netto 2-0 nei confronti della favorita #Francia Il rigore che sblocca la partita nel 1 tempo la indirizza perchè gli spagnoli diventano padroni del campo mentre i francesi si perdono diventando svagati e inconcludenti x.com

[14/07/26] Spagna v Francia reddit

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