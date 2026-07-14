Francia-Spagna dove vederla Rai o Dazn orario e formazioni Mbappé sfida Yamal a caccia della finale

Stasera si disputa la semifinale tra Francia e Spagna a Dallas, con l’obiettivo di raggiungere la finale di New York. La partita si gioca alle 20:00 ora locale e sarà trasmessa in Italia su Rai e Dazn. La formazione francese comprende Mbappé, mentre la squadra spagnola schiera Yamal. La sfida si svolge in un momento cruciale, con entrambe le nazionali che cercano la qualificazione.

Il crocevia per la finale di New York passa da Dallas. Francia e Spagna, nella semifinale di questa sera, si giocano molto più di un semplice accesso all'atto decisivo. È la supersifda che mette di fronte le due squadre più forti d'Europa, in una contesa pronta a regalare spettacolo. Da una parte, i blues, guidati dal gioiello Kylian Mbappe, mai più trascinatore come questa edizione. Verremmo accusati di lesa maestà se, nell'elenco degli osservati speciale, non menzionassimo anche il signor pallone d'oro Ousmane Dembele, che, quando valica i palcoscenici importanti, ha già dimostrato di essere decisivo. Come dimenticarsi, poi, dell'estro di Doue, della sfrontatezza di Barcola o della genialità di Olise, reinventato in questo nuovo cattedratico ruolo dietro la linea offensiva. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Mondiali, Spagna-Capo Verde0-0: la sintesi della gara

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