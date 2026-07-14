La semifinale tra Francia e Spagna si svolge questa sera a Dallas, determinando quale squadra accederà alla finale di New York. La partita viene trasmessa in diretta su Rai e Dazn. Le probabili formazioni includono Mbappé per la Francia e Yamal per la Spagna, che si sfidano in un match che vale molto più di una semplice qualificazione. L’orario di inizio è indicato per questa sera.

Il crocevia per la finale di New York passa da Dallas. Francia e Spagna, nella semifinale di questa sera, si giocano molto più di un semplice accesso all'atto decisivo. È la supersifda che mette di fronte le due squadre più forti d'Europa, in una contesa pronta a regalare spettacolo. Da una parte, i blues, guidati dal gioiello Kylian Mbappe, mai più trascinatore come questa edizione. Verremmo accusati di lesa maestà se, nell'elenco degli osservati speciale, non menzionassimo anche il signor pallone d'oro Ousmane Dembele, che, quando valica i palcoscenici importanti, ha già dimostrato di essere decisivo. Come dimenticarsi, poi, dell'estro di Doue, della sfrontatezza di Barcola o della genialità di Olise, reinventato in questo nuovo cattedratico ruolo dietro la linea offensiva. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Francia-Spagna, dove vederla (Rai o Dazn), orario e probabili formazioni. Mbappé sfida Yamal a caccia della finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali, Spagna-Capo Verde0-0: la sintesi della gara

Notizie e thread social correlati

Uruguay-Spagna: dove vederla in tv (Rai o Dazn) e streaming, orario e probabili formazioni della sfida del gruppo HLa partita tra Uruguay e Spagna si gioca oggi nel gruppo H, con in palio il primo posto.

Brasile-Haiti: dove vederla in tv (Rai o Dazn), orario e probabili formazioni della sfida del gruppo CLa partita tra Brasile e Haiti si gioca oggi nel gruppo C, con inizio alle 20:00.

Temi più discussi: Diretta Francia-Spagna, semifinale Mondiali 2026: formazioni, orario e dove vederla in streaming; Mondiali, oggi Francia-Spagna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Francia-Spagna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere in tv Francia-Spagna, semifinale dei Mondiali.

Mondiali 2026, Francia-Spagna: orario e dove vederla in diretta tv e streaming ilfaroonline.it/2026/07/14/mon… #news #notizie #cronaca x.com

Francia-Spagna, dove vederla (Rai o Dazn), orario e probabili formazioni. Mbappé sfida Yamal a caccia della finaleIl crocevia per la finale di New York passa da Dallas. Francia e Spagna, nella semifinale di questa sera, si giocano molto più di un semplice accesso all'atto decisivo. È ... ilmessaggero.it

Francia Spagna streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale dei Mondiali 2026Francia Spagna streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale dei Mondiali 2026 in programma stasera, 14 luglio 2026, alle ore 21 ... tpi.it

3.500 km A PIEDI dalla Spagna all'Italia, scambiando ritratti per cibo e alloggio. Cerco consigli da fotografi documentaristi/itineranti. reddit