Francia aggredita da un clandestino già espulso | guardia giurata in coma
Una guardia giurata è in coma dopo essere stata colpita con violenza da un uomo che tentava di entrare nel centro amministrativo Duperré a La Rochelle. L’aggressore, un immigrato clandestino già soggetto a un ordine di espulsione, ha aggredito la guardia mercoledì. La vittima è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale. La polizia ha fermato l’uomo, che aveva precedenti legati all’immigrazione irregolare.
La Rochelle – Una Guardia giurata è in coma dopo la violenta aggressione da parte di un immigrato clandestino con ordine di espulsione Una guardia giurata della prefettura della Charente-Maritime è stata violentemente aggredita mercoledì da un individuo che tentava di entrare nel centro amministrativo Duperré a La Rochelle. Trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Poitiers, è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Il prefetto Michel Prosic ha annunciato di aver sporto denuncia contro il presunto aggressore, che è stato arrestato dalla polizia. Secondo le informazioni, un individuo ha tentato di entrare nell’edificio senza appuntamento. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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