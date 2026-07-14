La nazionale francese ha subito una sconfitta che ha portato alla sua eliminazione da una competizione internazionale. Dopo la partita, l’allenatore ha dichiarato che la responsabilità è del team, affermando di essere devastato. Ha inoltre criticato l’arbitro, senza fornire dettagli specifici sull’operato arbitrale. La squadra si è trovata in difficoltà durante l’incontro, e le parole dell’allenatore sono state rivolte a commentare il risultato e le decisioni prese in campo.

Come dirsi addio, cantava la meravigliosa Françoise Hardy. Beh, Didier Deschamps non ha trovato la maniera migliore. Sbagliato il testo, la musica, la partitura. Non c’è nulla da salvare nella penultima Francia del ct che l’ha presa in mano nel 2012, ereditata da Laurent Blanc, e l’ha portata a 3 semifinali del Mondiale consecutive. Il problema è che la serie è andata in progressiva difficoltà: il titolo vinto nel 2018 in Russia contro la Croazia, la finale persa nel 2022 ai rigori contro l’Argentina col famoso errore di Kolo Muani all’ultimo respiro, e qui lo stop in semifinale. La Francia che fin qui aveva impressionato è stata immobilizzata dalla Spagna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francia a pezzi, Deschamps: "Colpa nostra, siamo devastati. Ma l'arbitro..."

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