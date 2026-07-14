La maternità non è un’esperienza da idealizzare, ma un percorso che mette profondamente alla prova. Ne è convinta Francesca Inaudi, che dopo aver vissuto in prima persona un parto difficile e la depressione post partum ha scelto di diventare doula, una figura che accompagna e sostiene le donne durante la gravidanza, il parto e i primi mesi dopo la nascita di un figlio. “Ho conseguito il certificato circa un anno e mezzo fa e, quando gli impegni sul set me lo permettono, mi dedico a questo lavoro” ha raccontato a Vanity Fair. News Francesca Inaudi: "La violenza ostetrica, il parto traumatico. Perciò sono diventata doula" L'attrice ha deciso di diventare una doula, per aiutare altre donne in gravidanza a non rivivere le sue stesse esperienze traumatiche. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Francesca Inaudi: “La maternità dopo i 40? Un furto fatto alle donne”

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Temi più discussi: Francesca Inaudi: Avere un figlio dopo i 40 anni, come ho fatto io, è tardi. Un altro furto che la società ha fatto alle donne; Francesca Inaudi: Ho avuto mio figlio a 42 anni, tardi secondo me: l'energia fisica non è più la stessa e neanche la voglia di giocare. Oggi in tanti rinunciano perché avere un bambino ti mette di fronte ai tuoi traumi irrisolti, un confronto terrificante; Francesca Inaudi: Ho avuto un figlio a 42 anni, tardi secondo me. Non hai la stessa energia, è un furto che la società ha fatto alle donne; Francesca Inaudi: È tardi avere un figlio dopo i 40 anni come ho fatto io. Un altro furto della società alle donne.

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