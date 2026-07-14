Durante il Goodwood Festival of Speed, sono state presentate diverse vetture storiche e moderne di Ford. Tra i modelli esposti, la GT40, iconica auto da corsa, e la SuperVan elettrica, veicolo sperimentale con motore completamente elettrico. Le auto sono state mostrate in esposizione, offrendo ai visitatori una panoramica sulla evoluzione del marchio nel settore automobilistico. La manifestazione ha permesso di ammirare sia veicoli storici sia prototipi innovativi, senza eventi di corsa o dimostrazioni pratiche.

‹ › 1 5 ford goodwood. ‹ › 2 5 ford goodwood. ‹ › 3 5 ford goodwood. ‹ › 4 5 ford goodwood. ‹ › 5 5 ford goodwood. Al Goodwood Festival of Speed abbiamo avuto la possibilità di vivere la storia Ford in un modo molto diverso dal solito. Non ci siamo limitati a osservare le auto nei paddock, ma abbiamo potuto guidare alcuni modelli storici e moderni, oltre viaggiare da passeggeri su vetture da competizione estreme impossibile da guidare da chi non è un pilota della categoria. Nel giro di poche ore siamo passati dalla Ford Model T alla GT40, dalle Escort da rally alla Mustang Dark Horse, fino alla SuperVan 4 elettrica. Il fascino è stato confrontare confrontare automobili nate in epoche lontanissime, vedere come cambiavano i comandi, il rumore, la posizione di guida e persino il modo di affrontare una curva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ford, viaggio nella storia a Goodwood. Dalla GT40 alla SuperVan elettrica – FOTO

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