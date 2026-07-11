Al Festival of Speed di Goodwood, un prototipo di coupé elettrica sportiva ha attirato l’attenzione degli appassionati di auto. Si tratta di una versione futura della Alpine A110, ancora in fase di sviluppo. La vettura, chiamata Alpine A110 Future, è stata presentata con foto e dettagli, anche se non è ancora in produzione. L’evento, che da oltre 30 anni celebra l’eccellenza motoristica, ha visto questa novità come protagonista tra le anteprime.

Al momento è ancora un prototipo, ma al Festival of Speed di Goodwood, lo storico appuntamento britannico che da oltre 30 anni celebra l'eccellenza motoristica e le evoluzioni tecniche del comparto automotive, l'Alpine A110 Future ha già catturato l'occhio degli appassionati. In attesa di vederla nella sua versione definitiva, a Chichester (nella Contea del Sussex, nel Regno Unito) la casa francese di proprietà del gruppo Renault ha fornito un primo assaggio della terza generazione di un modello divenuto celebre a cavallo tra gli Anni 60 e 70 (in concomitanza con i successi ottenuti nel Mondiale rally, con due affermazioni a Montecarlo) e poi tornato in auge con la seconda serie, prodotta in oltre 28mila esemplari dal 2017 sino allo scorso giugno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alpine A110, anteprima a Goodwood per la nuova coupé elettrica sportiva: foto e dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Automobili Mignatta Rina Coupé, svelati a Goodwood i bozzetti della sportiva in arrivo nel 2027 – FOTOA Goodwood sono stati presentati i bozzetti della nuova sportiva Mignatta Rina Coupé, prevista in uscita nel 2027.

La prima immagine della nuova Alpine A110Al Festival di Goodwood 2026 sarà svelata la nuova Alpine A110, completamente elettrica.

Temi più discussi: Nuova Alpine A110 Future: Anteprima; ALPINE SVELA A110 FUTURE, IN VISTA DELLA SUA ANTEPRIMA MONDIALE A GOODWOOD; Alpine A110 Future: come sarà la nuova A110 elettrica e quando arriva; Alpine A110 Future: prime immagini della prossima generazione.

Alpine A110 elettrica: il concept in anteprima a Goodwood x.com

Il prototipo di Alpine A110 Future fa la prima apparizione a GoodwoodAlpine A110 Future ha debuttato al Goodwood Festival of Speed 2026, in programma fino al 12 luglio, con la sua prima apparizione dinamica in pubblico: il prototipo di sviluppo della A110 di terza gene ... ansa.it

Alpine A110 Future debutta a Goodwood: ecco la sportiva elettrica del futuroAlpine ha portato a Goodwood il prototipo della futura A110 elettrica, una sportiva sviluppata sulla nuova piattaforma APP con architettura a 800 V, doppio motore posteriore e tecnologie dedicate alla ... motorbox.com