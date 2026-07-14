Fondi MOF 2025 26 | ancora ritardi nei caricamenti 280 milioni di euro bloccati per i compensi del personale scolastico

Il Ministero ha comunicato il 30 settembre 2025 l'assegnazione delle risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 202526. Tuttavia, ci sono ancora ritardi nei caricamenti dei fondi, che risultano bloccati per circa 280 milioni di euro destinati ai compensi del personale scolastico. La somma rappresenta una parte rilevante delle risorse previste, ancora non disponibili per le scuole.

Il Ministero, con nota del 30 settembre 2025, ha formalmente disposto l'assegnazione delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 20252026. Il calcolo degli importi, come noto, è stato effettuato sulla base del CCNI firmato il 29 settembre 2025. L'articolo Fondi MOF 202526: ancora ritardi nei caricamenti, 280 milioni di euro bloccati per i compensi del personale scolastico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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