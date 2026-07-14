Flavio Cobolli si prepara a disputare il torneo di Umago, con l’obiettivo di migliorare il suo piazzamento nel ranking ATP. Dopo aver raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, dove è stato eliminato in tre set, il tennista italiano ha deciso di proseguire la stagione senza pause. Se ottiene risultati positivi in Croazia, potrebbe avvicinarsi alla top-8, avvicinando così la possibilità di superare alcuni dei giocatori più in alto in classifica.

Dopo aver raggiunto i quarti di finale di Wimbledon, dove è stato battuto in tre set dal britannico Arthur Fery, il nostro Flavio Cobolli ha deciso di non tirare il fiato e di continuare a giocare, senza prendersi un po’ di tempo in seguito allo Slam disputato nelle ultime due settimane sui sacri prati londinesi. Il 24enne romano ha optato per un cambio repentino di superficie, spostandosi dall’erba alla terra rossa, una breve parentesi prima di volare in America per la seconda parte di estate sul cemento. Il tennista italiano ha scelto il mattone tritato su cui si disputa il torneo ATP 250 Umago e sarà la teste di serie numero 1 del... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Flavio Cobolli può scalare il ranking ATP e tallonare Djokovic: cosa deve fare a Umago? C’è la chance di sorpasso per la top-8

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