First Proof l’esame che ha bocciato l’IA | tanti soldi spesi ma esiti abbastanza deludenti
First Proof ha condotto un test sull'intelligenza artificiale, investendo ingenti risorse. I risultati ottenuti sono stati giudicati deludenti, con esiti inferiori alle aspettative. L'esame ha evidenziato che, nonostante i progressi rapidi nel settore, le applicazioni pratiche dell'IA non sempre corrispondono alle promesse fatte. L'analisi si è concentrata sulla capacità dell'IA di svolgere compiti specifici e sulla qualità delle risposte fornite. Nessuna informazione riguardante sviluppatori o aziende coinvolte è stata resa pubblica.
Bisogna essere onesti, con tutte le informazioni concernenti l’intelligenza artificiale e gli incredibili traguardi raggiunti in così poco tempo la domanda sorge spontanea: l’IA ci ruberà il lavoro? Ecco, se alcuni lavori potrebbero essere seriamente compromessi dallo sviluppo di questa tecnologia, i matematici di professione possono tirare un sospiro di sollievo. L’intelligenza artificiale ha recentemente svolto un esame di matematica e gli esiti non sembrano essere estremamente positivi, anzi. E il verdetto arriva proprio da un progetto chiamato First Proof. Il progetto First Proof ha rivelato alcuni punti deboli dell’IA. Un gruppo di ricercatori europei e americano hanno deciso di sottoporre a quattro diversi modelli di IA 10 problemi di matematica inediti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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