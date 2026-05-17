La Ztl? Nonostante i soldi spesi in realtà è l’isola che non c’è
La zona a traffico limitato di Lucca, spesso definita come un’isola che non c’è, è al centro di discussioni sulla sua efficacia. Nonostante siano stati investiti risorse e denaro per la sua realizzazione, alcuni la considerano poco funzionante e poco integrata nel tessuto cittadino. La definizione di “Isola che non c’è” richiama l’immaginario di Peter Pan, ma in questo caso si riferisce a un’area di traffico limitato che, secondo alcuni, non sembra avere un impatto significativo sulla circolazione o sulla vita urbana.
"L’Isola che non c’è. Un titolo che richiama Peter Pan, ma che in realtà descrive l’“Isola” a traffico limitato di Lucca: un’isola che tanto isolata non è. I varchi spenti in seguito a ordinanza comunale – scrive il comitato Vivere il centro storico – consentono infatti a chiunque di entrare nel centro storico senza reali controlli. Il varco di via Elisa viene disattivato negli orari di ingresso e uscita delle scuole per permettere il passaggio ai genitori degli studenti che frequentano un istituto che peraltro è fuori dalla ZTL e frequentato da adolescenti che 100 metri a piedi li potrebbero fare facilmente". "Il problema è che, una volta spento il varco, possono entrare tutti e circolare liberamente senza che venga verificato il rispetto del percorso indicato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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