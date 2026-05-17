La Ztl? Nonostante i soldi spesi in realtà è l’isola che non c’è

La zona a traffico limitato di Lucca, spesso definita come un’isola che non c’è, è al centro di discussioni sulla sua efficacia. Nonostante siano stati investiti risorse e denaro per la sua realizzazione, alcuni la considerano poco funzionante e poco integrata nel tessuto cittadino. La definizione di “Isola che non c’è” richiama l’immaginario di Peter Pan, ma in questo caso si riferisce a un’area di traffico limitato che, secondo alcuni, non sembra avere un impatto significativo sulla circolazione o sulla vita urbana.

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"L’Isola che non c’è. Un titolo che richiama Peter Pan, ma che in realtà descrive l’“Isola” a traffico limitato di Lucca: un’isola che tanto isolata non è. I varchi spenti in seguito a ordinanza comunale – scrive il comitato Vivere il centro storico – consentono infatti a chiunque di entrare nel centro storico senza reali controlli. Il varco di via Elisa viene disattivato negli orari di ingresso e uscita delle scuole per permettere il passaggio ai genitori degli studenti che frequentano un istituto che peraltro è fuori dalla ZTL e frequentato da adolescenti che 100 metri a piedi li potrebbero fare facilmente". "Il problema è che, una volta spento il varco, possono entrare tutti e circolare liberamente senza che venga verificato il rispetto del percorso indicato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "La Ztl? Nonostante i soldi spesi, in realtà è... l’isola che non c’è" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Il Guardian: “Il Napoli quest’anno è peggiorato nonostante i soldi spesi” Milano, Ztl Isola al via dal 20 aprile: ecco da che ora e come funzioneràMilano, 1 aprile 2026 – Si inizierà con alcuni test per la verifica del corretto funzionamento della rilevazione automatica delle infrazioni, senza... Imperia, multato in Ztl nonostante il pass e le cure oncologiche: Mi hanno trattato come un furbetto x.com La Ztl? Nonostante i soldi spesi, in realtà è... l’isola che non c’èL’Isola che non c’è. Un titolo che richiama Peter Pan, ma che in realtà descrive l’Isola a traffico limitato ... lanazione.it Torna la Ztl estiva a Firenze dal 2 aprile e bussini di notte tutto l’annoTorna dal primo giovedì di aprile, come ormai da molti anni, la Ztl notturna estiva a Firenze, che scatta quindi il 2 aprile prossimo. Nessuna novità negli orari, nonostante la richiesta datata 2025 ... corrierefiorentino.corriere.it