Firenze prolungato il codice rosso | picco fino a 39 gradi il caldo ferma i rider

Notizia in breve

A Firenze il codice rosso per il caldo è stato prolungato fino a domani, dopo aver iniziato lo scorso 9 luglio. Le temperature massime percepite sono arrivate fino a 39 gradi, causando disagi tra i residenti. L’ondata di calore intenso ha anche portato alla sospensione di alcune attività di consegna a domicilio, come i rider, che hanno dovuto interrompere le consegne a causa delle alte temperature.