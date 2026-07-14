Firenze prolungato il codice rosso | picco fino a 39 gradi il caldo ferma i rider
A Firenze il codice rosso per il caldo è stato prolungato fino a domani, dopo aver iniziato lo scorso 9 luglio. Le temperature massime percepite sono arrivate fino a 39 gradi, causando disagi tra i residenti. L’ondata di calore intenso ha anche portato alla sospensione di alcune attività di consegna a domicilio, come i rider, che hanno dovuto interrompere le consegne a causa delle alte temperature.
Firenze, 14 luglio 2026 – L’ondata di calore non accenna a fermarsi e Firenze resta una delle città più calde tanto che il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma il codice rosso – scattato lo scorso 9 luglio – anche per oggi e domani con temperature massime percepite fino a 39 gradi. La canicola si fa sentire fin dalle prime ore del giorno tanto che ieri alle 10,30 la stazione dell’Orto Botanico registrava 33,5 gradi diventati 38,9 alle 16 mentre quella di Firenze Università in mattinata segnalava 31,6 passati poi a 36,1 gradi. Anche le temperature minime della notte sono rimaste elevate, comprese tra 22,5 e 23,4 gradi. https:www. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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