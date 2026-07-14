Firenze nel museo si rompe l’impianto d’aria condizionata e le cere anatomiche rischiano di sciogliersi | opere spostate e visite sospese

Da ilfattoquotidiano.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel museo di Firenze l’impianto di aria condizionata si è rotto, mettendo a rischio le cere anatomiche presenti. Per prevenire danni, le opere sono state spostate e le visite sono state sospese. Il malfunzionamento si è verificato in un periodo di caldo intenso, che ha aggravato la situazione. Non ci sono stati feriti o danni immediati alle persone, ma l’intervento di emergenza ha coinvolto la gestione delle esposizioni e la sicurezza delle opere.

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