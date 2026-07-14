Firenze nel museo si rompe l’impianto d’aria condizionata e le cere anatomiche rischiano di sciogliersi | opere spostate e visite sospese
Nel museo di Firenze l’impianto di aria condizionata si è rotto, mettendo a rischio le cere anatomiche presenti. Per prevenire danni, le opere sono state spostate e le visite sono state sospese. Il malfunzionamento si è verificato in un periodo di caldo intenso, che ha aggravato la situazione. Non ci sono stati feriti o danni immediati alle persone, ma l’intervento di emergenza ha coinvolto la gestione delle esposizioni e la sicurezza delle opere.
Con il caldo record che si registra da settimane non si è al sicuro neppure nei Musei. Anzi il rischio coinvolge le stesse collezioni conservate al loro interno. Anche quelle più preziose, ma naturalmente fragili. Al Museo di Storia Naturale dell’Università degli studi di Firenze, che fa parte del Sistema Museale di Ateneo, con i suoi dieci milioni di esemplari e con oltre quattro secoli di storia è il più importante museo naturalistico italiano, si è verificato un guasto all’impianto di condizionamento di una delle sale, quella del percorso storico che contiene le cere anatomiche, nella sede “La Specola”. A rischiare di degradarsi per il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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