Allarme caldo a rischio le cere storiche nel museo della Specola per un guasto all’impianto

Notizia in breve

Le cere storiche nel museo della Specola sono a rischio a causa di un guasto all’impianto di condizionamento. La temperatura elevata avrebbe potuto danneggiare le opere, che sono molto delicate. Nessuna informazione è stata fornita sulla causa del guasto o sulle misure adottate per proteggere le cere. La situazione rimane sotto controllo, ma si teme che il malfunzionamento possa portare a danni irreversibili alle cere storiche.