Allarme caldo a rischio le cere storiche nel museo della Specola per un guasto all’impianto
Le cere storiche nel museo della Specola sono a rischio a causa di un guasto all’impianto di condizionamento. La temperatura elevata avrebbe potuto danneggiare le opere, che sono molto delicate. Nessuna informazione è stata fornita sulla causa del guasto o sulle misure adottate per proteggere le cere. La situazione rimane sotto controllo, ma si teme che il malfunzionamento possa portare a danni irreversibili alle cere storiche.
Firenze, 11 luglio 2026 – Quando si dice, sciogliersi dal caldo! È quanto stava per accadere alle cere della Specola per colpa di un guasto all’impianto di condizionamento. Tempi difficili per i musei e per le loro straordinarie quanto preziose opere d’arte, soggette – a volte ancor più degli esseri viventi –, ai possibili danni causati dalle temperature che non concedono tregua, visto che anche ieri si superavano i 35 gradi. La collezione da proteggere. Un clima che il museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze non può permettersi, considerato che nel suo immenso patrimonio storico conserva anche una collezione unica al mondo di modelli anatomici in cera di fama internazionale, prodotta in circa un secolo dall’Officina di Ceroplastica creata nello stesso museo nel 1771. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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