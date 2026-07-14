Due autisti NCC hanno denunciato di essere stati aggrediti senza motivo lunedì sera in Piazza Tasso a Firenze. Secondo quanto riferito, sono stati colpiti durante un episodio violento, senza che ci fossero motivi apparenti. Le forze dell’ordine sono state informate dell’accaduto e stanno conducendo indagini per chiarire i dettagli dell’aggressione. Nessuna informazione è stata fornita sui eventuali feriti o sulle circostanze precise dell’evento.

Aggrediti senza motivo. E quello che hanno raccontato due autisti NCC che lunedì sera si trovavano in Piazza Tasso. I due autisti avevano parcheggiato quando - per motivi da chiarire- hanno avuto una discussione con uno sconosciuto, non meglio indicato, che dopo avere aggredito uno dei due con in pugno al volto ha forato il pneumatico di una delle due autovetture con un oggetto appuntito, per poi dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Le indagini ora sono seguite dai carabinieri di Firenze Oltrarno. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Firenze, la denuncia di due autisti Ncc: «Aggrediti senza motivo in piazza Tasso»

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