Firenze il Comune pensa di alzare la Tari a chi affitta più di 4 case

Da corrierefiorentino.corriere.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Firenze valuta un aumento della Tari per chi possiede più di quattro immobili destinati a locazioni turistiche brevi. La proposta prevede di applicare un incremento della tassa sui rifiuti a queste proprietà. La decisione è ancora in fase di analisi e non è stata ancora approvata. La misura mira a regolare meglio il carico fiscale legato alle attività di affitto di immobili a scopo turistico.

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Al vaglio da parte del Comune di Firenze la possibilità di aumentare il costo della Tari (l’imposta sui rifiuti), per chi ha più di 4 immobili in affitto per le locazioni turistiche brevi. È quanto emerso in Consiglio comunale  a seguito di ad un question time di Alessandro Draghi (FdI) a cui ha risposto l’assessora Benedetta Albanese (al posto della vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani, non in aula): «Gli uffici — ha spiegato Albanese — stanno approfondendo la questione da un punto di vista tecnico e giuridico. L’obiettivo è valutare nel rispetto delle normative attuali la possibilità di una ripartizione più equa dei costi per servizi di igiene urbana e decoro cittadino», il fine di questa possibilità è «tutelare le utenze domestiche dei residenti». 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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