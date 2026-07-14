Fiorentina attenta | c' è anche il Besiktas su Thorstvedt
Il Besiktas è interessato all'acquisto di Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese. La Fiorentina sta cercando di portare il giocatore a Firenze, con Fabio Grosso che ha già avuto modo di allenarlo in passato al Sassuolo. La trattativa coinvolge anche altri club, ma al momento non ci sono conferme definitive. Thorstvedt è un centrocampista che ha già esperienza in Serie A e in altri campionati europei.
La Fiorentina si sta dimostrando una delle società più attive in questa sessione di mercato. Fabio Grosso vuole portare a Firenze Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese già allenato nel corso dell'avventura al Sassuolo. Secondo quanto riportato da Fanatik, però, anche il Besiktas di Vincenzo Italiano ha messo nel mirino il classe '99. I neroverdi lo valutano 15 milioni di euro: Paratici ha provato ad abbassare le pretese inserendo una contropartita, ma la proposta non è stata accettata. Ora, l'inserimento de club turco rischia di rappresentare una minaccia concreta per i viola. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.
Notizie e thread social correlati
Fiorentina: arriva Dragusin dal Tottenham. Vicino anche Thorstvedt. Grosso pronto a mettersi al lavoroLa Fiorentina ha acquistato il difensore Dragusin dal Tottenham e sta trattando anche il centrocampista Thorstvedt.
LIVE Mercato: Fiorentina su Thorstvedt. Romagnoli firma con l'Al Sadd. Bologna, obiettivo RaskinLa Fiorentina è interessata a Thorstvedt, mentre Romagnoli ha firmato con l'Al Sadd.
Argomenti più discussi: Ripa: In difesa vedo Pongracic in uscita. Andreazzoli bene, ma adesso serve dargli un ruolo preciso; CSC Flash: Moreno può portare Oulai, Le Havre su Richardson; Favasuli, corsa aperta: la Dea c'è, spunta anche il Torino; Live Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 8 luglio.
L’US ALESSANDRINA CALCIO PORTA IN GRIGIO IL 2008 PATRICK LAZZARINI L’Us Alessandria Calcio è molto attenta ai giovani talenti. Come Patrick Lazzarini, classe 2008 (compirà 18 anni l’’11 ottobre), pronto per continuare il percorso di crescita in seri facebook