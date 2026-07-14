Fiorentina attenta | c' è anche il Besiktas su Thorstvedt

Notizia in breve

Il Besiktas è interessato all'acquisto di Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese. La Fiorentina sta cercando di portare il giocatore a Firenze, con Fabio Grosso che ha già avuto modo di allenarlo in passato al Sassuolo. La trattativa coinvolge anche altri club, ma al momento non ci sono conferme definitive. Thorstvedt è un centrocampista che ha già esperienza in Serie A e in altri campionati europei.