Fiorella Mannoia, in queste settimane impegnata con il tour Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve, è tornata a mostrare la quotidianità con il marito Carlo Di Francesco. Un gesto raro per la cantante romana, storicamente molto attenta a proteggere la propria sfera privata, che questa volta ha scelto di aprire una piccola finestra sulla sua vita di coppia. Non è la prima volta che Mannoia condivide siparietti con il marito: negli ultimi anni sono diventati virali diversi momenti di leggerezza tra i due, che spesso sanno mostrare al pubblico un lato più intimo e complice della loro relazione. Questa volta, però, il post pubblicato... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorella Mannoia, il momento raro condiviso col marito Carlo Di Francesco: “Come si cambia”

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