Fiorella Mannoia il momento raro condiviso col marito Carlo Di Francesco | Come si cambia

Da dilei.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fiorella Mannoia, in queste settimane impegnata con il tour  Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve, è tornata a mostrare la  quotidianità con il marito Carlo Di Francesco. Un gesto raro per la cantante romana, storicamente molto attenta a  proteggere la propria sfera privata, che questa volta ha scelto di aprire una piccola finestra sulla sua vita di coppia. Non è la prima volta che Mannoia condivide  siparietti con il marito: negli ultimi anni sono diventati virali diversi  momenti di leggerezza tra i due, che spesso sanno mostrare al pubblico un lato più intimo e complice della loro relazione. Questa volta, però, il post pubblicato... 🔗 Leggi su Dilei.it

fiorella mannoia il momento raro condiviso col marito carlo di francesco come si cambia
© Dilei.it - Fiorella Mannoia, il momento raro condiviso col marito Carlo Di Francesco: “Come si cambia”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Fiorella Mannoia, i figli e il marito di 26 anni più giovane: “Nella vita non si può avere tutto”Fiorella Mannoia ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della sua vita privata, menzionando di non aver avuto figli.

Fiorella Mannoia: «La violenza contro le donne si combatte insieme agli uomini». Il messaggio di Lino Guanciale e Gianmarco Saurino: «Il consenso non è un permesso e può essere ritirato in qualsiasi momento»A Milano, al Teatro Filodrammatici, attori come Lino Guanciale e Gianmarco Saurino hanno partecipato alla presentazione della Fondazione Una Nessuna...

Temi più discussi: Fiorella Mannoia replica a De Gregori: Sul palco bisogna prendere posizione. E racconta come De André le ha cambiato la vita; Fiorella Mannoia al Lake Sound Park: Sono nata due volte; Marostica, tra De Andrè e Fossati tre perle di Fiorella Mannoia; Mannoia a La Provincia: De André e Fossati mi hanno cambiato la vita.

fiorella mannoia fiorella mannoia il momentoFiorella Mannoia, il momento raro condiviso col marito Carlo Di Francesco: Come si cambiaFiorella Mannoia e Carlo Di Francesco viaggiano in treno per Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve: il momento raro insieme ... dilei.it

Fiorella Mannoia canta Fabrizio De Andare e Ivano FossatiSe si prendono i brani di due grandi cantautori e li si fanno interpretare a una signora della canzone italiana, il risultato è Fiorella canta Fabrizio e Ivano - Anime Salve. A trent’anni esatti dal ... gazzettadasti.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web