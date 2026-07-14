Film in uscita questa settimana al cinema 13 luglio – 19 luglio
Un film di animazione giapponese del 1979 uscirà questa settimana nei cinema italiani. La pellicola, diretta da Hayao Miyazaki, dura circa 100 minuti e vede nel cast voci come Eiko Masuyama, Gorô Naya e Kiyoshi Kobayashi. La data di uscita è fissata per il 13 luglio, con programmazione che proseguirà fino al 19 luglio.
Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 13 al 19 luglio.. Data di uscita: 13 luglio 2026 Regia: Hayao Miyazaki Cast: Eiko Masuyama, Gorô Naya, Kiyoshi Kobayashi, Makio Inoue Genere: Animazione, Giappone 1979, 100 min.. Data di uscita: 13 luglio 2026 Regia: Pupi Avati Cast: Gianni Cavina, Lino Capolicchio, Giulio Pizzirani, Francesca Marciano Genere: Giallo, Italia 1976, 110 min. The Doors. Data di uscita: 13 luglio 2026 Regia: Oliver Stone Cast: Jack McGee, Kathleen Quinlan, Frank Whaley, Crispin Glover Genere: Musicale, Stati Uniti, 1991, 140 min. Odissea. Data di uscita: 16 luglio 2026 Regia: Christopher Nolan Cast: Rafi Gavron, Himesh Patel, Elyes Gabel, Will Yun Lee Genere: Avventura, Drammatico, Fantasy, Stati Uniti, Gran Bretagna 2026, 172 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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Ecco le principali novità in uscita questa settimana. Coaa vedrete? #serietv #film #streaming #uscitedellasettimana #novitàdellasettimana #GhostintheShell - Nuovo anime a uscita settimanale dall'8 luglio su Prime Video Italia #LaCasa #Ilrogodelmale dall'8 lu facebook
SUCCEDERÀ QUESTA NOTTE, il nuovo filM di Nanni Moretti, è stato presentato oggi alle @cinegiornate nel listino di @01Distribution. In uscita il 3 dicembre, ha nel cast Louis Garrel, Jasmine Trinca, Elena Lietti, Angela Finocchiaro, Andrea Lattanzi, Nanni M x.com
Film in Streaming in uscita questa settimana: Prendiamoci una pausa, Boulevard e le novità dal 6 luglioEcco tutti i film in uscita questa settimana, dal 6 al 12 luglio 2026, in streaming su NOW, Disney+, Netflix, Prime Video, Paramount+, Apple TV e HBO Max. comingsoon.it