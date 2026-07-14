Film in uscita questa settimana al cinema 13 luglio – 19 luglio

Notizia in breve

Un film di animazione giapponese del 1979 uscirà questa settimana nei cinema italiani. La pellicola, diretta da Hayao Miyazaki, dura circa 100 minuti e vede nel cast voci come Eiko Masuyama, Gorô Naya e Kiyoshi Kobayashi. La data di uscita è fissata per il 13 luglio, con programmazione che proseguirà fino al 19 luglio.