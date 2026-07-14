Figlio di Schwarzenegger ama il bodybuilding come papà Arnold

Joseph Baena, 28 anni, figlio di Arnold Schwarzenegger, ha vinto la sua prima gara di bodybuilding, l’NPC Natural Colorado State. La competizione si è svolta dietro le porte di una palestra, con i fan che hanno seguito ogni ripetizione. Baena ha ottenuto il primo posto, confermando il suo impegno nel settore. La vittoria è stata annunciata ufficialmente durante l’evento.

Dietro le porte della palestra sta accadendo qualcosa di importante — e i fan hanno seguito ogni singola ripetizione. Joseph Baena, 28 anni, figlio di Arnold Schwarzenegger, è ufficialmente un campione di bodybuilding, aggiudicandosi la sua prima gara in assoluto all’NPC Natural Colorado State. Si allena con papà Arnold. Essere il figlio di una celebrità non è sempre facile — ed essere il figlio di Arnold Schwarzenegger comporta aspettative piuttosto elevate per quanto riguarda il fisico. Seguendo le orme iconiche di suo padre, Joseph Baena ha ora raggiunto un risultato straordinario che ha lasciato a bocca aperta sia i fan che i colleghi. Durante l’NPC Natural Colorado State, Baena non si è limitato a classificarsi: ha dominato la competizione. 🔗 Leggi su Newsner.it

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At 78, The Tragedy Of Arnold Schwarzenegger Is Beyond Devastating

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