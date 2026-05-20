Arnold Schwarzenegger rompe il silenzio su King Conan | il sequel ha regista e data per le riprese

Dopo più di vent’anni di attese e voci di corridoio, si ha finalmente una conferma ufficiale riguardo al terzo capitolo della saga di un celebre eroe cinematografico. L’attore protagonista ha annunciato che il progetto sta per partire, con un regista già scelto e una data stabilita per l’inizio delle riprese. L’ultimo aggiornamento risale a marzo, quando era stato comunicato un primo annuncio, ma ora si conoscono i dettagli sullo sviluppo del film.

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Dopo oltre vent’anni di indiscrezioni, false partenze e speranze dei fan, condite anche da un annuncio avvenuto nel mese di marzo, il leggendario e tanto atteso terzo capitolo della saga del cimmero più famoso del cinema sta per diventare realtà. Arnold Schwarzenegger in persona ha confermato in esclusiva a THR che King Conan, il sequel diretto del cult del 1982 Conan il barbaro, è entrato ufficialmente in fase di sviluppo attivo sotto l’egida di 20th Century Studios, con il piano programmatico di avviare le riprese sul set nel corso del 2027. La notizia più clamorosa dell’operazione riguarda il nome scelto per guidare il progetto: sarà... 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Arnold Schwarzenegger rompe il silenzio su King Conan: il sequel ha regista e data per le riprese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: King Conan: Arnold Schwarzenegger annuncia il ritorno al ruolo leggendario con Christopher McQuarrie