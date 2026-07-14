Festival delle Alpi Apuane Vince la cantautrice Vestri con ’Il più che si fa meno’
La cantautrice Giulia Vestri ha vinto la settima edizione del Festival delle Alpi Apuane con il brano ‘Il più che si fa meno’. La manifestazione si è svolta sabato sera in piazza Menconi a Marina di Carrara, attirando un pubblico numeroso. La giuria, presieduta da Luisa Melis, ha assegnato il primo premio alla Vestri, che si è distinta tra le altre esibizioni. La serata ha visto anche altre esibizioni e momenti di musica dal vivo.
Grande successo per la settima edizione del Festival delle Alpi Apuane, di scena sabato sera in piazza Menconi a Marina di Carrara. Sul gradino più alto del podio è salita la cantautrice Giulia Vestri, che con il suo brano ‘Il più che si fa meno’ ha conquistato la giuria presieduta da Luisa Melis. Giulia Vestri grazie a questo primo posto avrà la possibilità di registrare un brano inedito professionale con l’etichetta ‘ Musicantierecords ’ e pubblicarlo su tutte le piattaforme digitali con Believe Digital. Secondo posto per MamaBaba, che si è aggiudicata la distribuzione e una campagna stampa per un brano già prodotto. Terzo posto per ‘gloriadaicapellibiondi’, che si aggiudica la distribuzione di un proprio brano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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