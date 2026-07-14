Festival delle Alpi Apuane Vince la cantautrice Vestri con ’Il più che si fa meno’

Notizia in breve

La cantautrice Giulia Vestri ha vinto la settima edizione del Festival delle Alpi Apuane con il brano ‘Il più che si fa meno’. La manifestazione si è svolta sabato sera in piazza Menconi a Marina di Carrara, attirando un pubblico numeroso. La giuria, presieduta da Luisa Melis, ha assegnato il primo premio alla Vestri, che si è distinta tra le altre esibizioni. La serata ha visto anche altre esibizioni e momenti di musica dal vivo.