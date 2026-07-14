Festival delle Alpi Apuane Vince la cantautrice Vestri con ’Il più che si fa meno’

Da lanazione.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La cantautrice Giulia Vestri ha vinto la settima edizione del Festival delle Alpi Apuane con il brano ‘Il più che si fa meno’. La manifestazione si è svolta sabato sera in piazza Menconi a Marina di Carrara, attirando un pubblico numeroso. La giuria, presieduta da Luisa Melis, ha assegnato il primo premio alla Vestri, che si è distinta tra le altre esibizioni. La serata ha visto anche altre esibizioni e momenti di musica dal vivo.

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Grande successo per la settima edizione del Festival delle Alpi Apuane, di scena sabato sera in piazza Menconi a Marina di Carrara. Sul gradino più alto del podio è salita la cantautrice Giulia Vestri, che con il suo brano ‘Il più che si fa meno’ ha conquistato la giuria presieduta da Luisa Melis. Giulia Vestri grazie a questo primo posto avrà la possibilità di registrare un brano inedito professionale con l’etichetta ‘ Musicantierecords ’ e pubblicarlo su tutte le piattaforme digitali con Believe Digital. Secondo posto per MamaBaba, che si è aggiudicata la distribuzione e una campagna stampa per un brano già prodotto. Terzo posto per ‘gloriadaicapellibiondi’, che si aggiudica la distribuzione di un proprio brano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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