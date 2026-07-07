festival delle alpi apuane gran finale in piazza menconi

Sabato, in piazza Menconi a Marina di Carrara, si terrà la finale del Festival delle Alpi Apuane. La manifestazione ha già premiato artisti come Anna Castiglia, vincitrice di Musicultura e Sintesi, e concorrenti di livello nazionale.

Sabato piazza Menconi a Marina di Carrara ospiterà la finale del Festival delle alpi Apuane, che nelle scorse edizioni ha già premiato e visto protagonisti giovani artisti di livello nazionale come Anna Castiglia vincitrice di Musicultura e Sintesi, che si è aggiudicata il primo posto a Castrocaro. Il format musicale è organizzato dall’associazione Musicatelier, guidata dall’autore e direttore artistico Alessandro Di Dio Masa (anche referente scouting per la Regione del premio De André), in collaborazione con il Comune di Carrara, Musicantiere Toscana, Fondazione cassa di risparmio di Carrara e il patrocinio e contributo della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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