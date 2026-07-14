ferrovie volta pagina con strisciuglio

Inizia il nuovo corso alle Ferrovie dello Stato. Ieri l'assemblea degli azionisti ha nominato il nuovo consiglio d'amministrazione per il triennio 2026-2028, confermando Tommaso Tanzilli come presidente. Il Cda ha poi proceduto a nominare come amministratore delegato e direttore generale Gianpiero Strisciuglio. «Per me che sono ferroviere da 25 anni ricoprire questo ruolo è emozionante e una grande sfida», ha detto commosso il nuovo capo di Fs. La svolta ai vertici arriva dopo l'addio di Stefano Antonio Donnarumma, manager che ha rassegnato le dimissioni dopo un incontro con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Una scelta... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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