L’assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028. Tommaso Tanzilli è stato confermato presidente, mentre il Cda ha incaricato Gianpiero Strisciuglio come amministratore delegato. Sono stati scelti in totale sette membri per completare il nuovo organico. La nomina di Strisciuglio è stata approvata all’unanimità, e il consiglio è stato costituito con i sette componenti.

L’Assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane ha nominato oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2026-2028, confermandoTommaso Tanzillicome presidente e invitando il Cda a designareGianpiero Strisciugliocome amministratore delegato. Il nuovo consiglio direttivo è composto da Tommaso Tanzilli, Gianpiero Strisciuglio, Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzot, Loredana Ricciotti e Daniela Rota. Il cambio al vertice del gruppo arriva dopo che a fine giugno il precedente ADStefano Donnarummaavevarassegnato le dimissioni, con un anno di anticipo rispetto al termine naturale del suo mandato che sarebbe scaduto nel 2027. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ferrovie dello Stato, Strisciuglio prende le redini: i 7 nomi del nuovo Cda

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