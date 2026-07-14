Ferrari e la sorpresa di Silverstone Ora il Mondiale è tutto da giocare
Durante il Gran Premio di Silverstone, la Ferrari ha sorpreso tutti grazie a un'ottima prestazione in condizioni di pista più lente, grazie all’efficienza dell’aerodinamica. La Mercedes, invece, ha mantenuto un vantaggio grazie alla potenza del motore, che si è rivelata decisiva in alcune fasi della gara. Ora il campionato mondiale resta aperto, con entrambe le scuderie che continuano a lottare per la vittoria.
Da una parte la potenza della power unit e il notevole vantaggio che concede alla Mercedes, dall’altra l’incidenza dell’aerodinamica che avvantaggia la Ferrari sui circuiti più lenti. In mezzo nella lotta al titolo mondiale di Formula 1 l a sorpresa di Silverstone, che porta a una riflessione in prospettiva futura per i prossimi quattro gran premi: è giusto considerare le frecce d’argento favorite sui circuiti veloci di Spa e Monza e immaginare le Rosse in difficoltà su questi circuiti e avvantaggiate in Ungheria e in Olanda? L’esito del gran premio d’Inghilterra ha evidentemente minato le certezze che la prima parte della stagione delle monoposto aveva evidenziato. 🔗 Leggi su Panorama.it
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I simulatori per ora non stanno prevedendo le gare, ma questo non è un male. A Silverstone era presente anche il capo dell’aerodinamica Tondi, la Ferrari aveva scelto di spendere meno di altri sul progetto base, quindi gli sviluppi non rallenteranno x.com
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