Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Silverstone, il suo primo successo dopo 623 giorni dall’ultima vittoria, nel 2024 negli Stati Uniti. La gara ha riaperto il campionato mondiale, con la classifica che ora vede un nuovo scenario. La vittoria ha segnato un risultato importante per il pilota, mentre Hamilton e la squadra di Formula 1 sono stati esclusi dalla vittoria.

Vincere a Silverstone è una pietra miliare della carriera in Formula 1. Farlo dopo 623 giorni dall’ultimo successo ancora di più. Charles Leclerc non arrivava primo dal GP degli Stati Uniti 2024. Una gara, lato suo, per certi versi simili a quella di domenica in Gran Bretagna: ottimo scatto in partenza con cui ha preso il comando e poi condotta con grande abilità tra allunghi e gestione. Nelle ultime tre gare il monegasco aveva raccolto appena quattro punti (l’ottavo posto dell’Austria) e due ritiri, uno pesante a livello morale, a casa sua, nel Principato. E dire che il weekend di Leclerc non era partito benissimo. Un quarto posto nelle qualifiche Sprint diventato quinto al termine della gara corta, guardando un compagno che aveva fatto la pole, si era giocato la vittoria e aveva chiuso secondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Leclerc e la rivincita di Silverstone: Hamilton è avvisato, la Ferrari non è sua. E ora il Mondiale è riaperto: la nuova classifica

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