Una nuova sfida in Ultimate Team permette di ottenere un giocatore portoghese di 95 di valutazione. Si tratta di un elemento versatile, capace di coprire diversi ruoli difensivi e di centrocampo con statistiche elevate. La sfida si inserisce tra le attività disponibili nel gioco, senza richiedere requisiti specifici oltre alla partecipazione. Il giocatore può essere utilizzato in varie posizioni della difesa e del centrocampo, offrendo una soluzione efficace per la rosa.

Se state cercando un elemento capace di coprire praticamente qualsiasi ruolo arretrato e di spinta con statistiche da assoluto top player, la nuova Sfida Creazione Rosa rilasciata oggi in Ultimate Team fa esattamente al caso vostro. EA ha infatti lanciato una carta speciale con 95 di OVR di nazionalità portoghese, un vero e proprio coltellino svizzero tattico in grado di blindare la vostra rosa o di arare la corsia laterale. Una carta incredibilmente versatile che si candida a diventare un elemento imprescindibile per le vostre formazioni a tre o a quattro difensori. I numeri della carta: Velocità, difesa e fisicità devastanti. La carta si presenta con un pacchetto di statistiche incredibilmente equilibrato, con picchi straordinari nei valori fisici e atletici: Ruoli e Posizioni in campo:. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, diga sulla fascia: arriva il jolly portoghese da 95

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