Farmaci Loizzo | Auspico una revisione del prontuario equilibrata Il risparmio non sia l' unico criterio
Il 14 luglio, un rappresentante ha commentato la revisione del prontuario farmaceutico, sottolineando l'importanza di un equilibrio tra risparmio e accesso alle cure. Ha affermato che questa operazione mira a migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei farmaci, ritenendo l'iniziativa positiva per garantire un accesso più rapido alle terapie più efficaci. Nessun dettaglio specifico sui cambiamenti previsti o sui soggetti coinvolti.
Milano, 14 lug. (Adnkronos Salute) - "L'operazione di revisione del prontuario farmaceutico è un'iniziativa che vuole migliorare l'efficienza e anche la sostenibilità dei farmaci e sicuramente va accolta positivamente nello spirito di favorire un accesso tempestivo alle migliori cure disponibili". Nell'alveo del dibattito in corso "sono stati però espressi dubbi e criticità da parte di tutti gli attori" interessati dall'intervento. "La prima cosa che noi chiediamo è che la sostenibilità economica non sia di fatto l'unica considerazione possibile. Questo è il messaggio che deve passare". A evidenziarlo all'Adnkronos Salute è Simona Loizzo, capogruppo della Lega in Commissione Affari Sociali della Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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