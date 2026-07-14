Il 14 luglio, un rappresentante ha commentato la revisione del prontuario farmaceutico, sottolineando l'importanza di un equilibrio tra risparmio e accesso alle cure. Ha affermato che questa operazione mira a migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei farmaci, ritenendo l'iniziativa positiva per garantire un accesso più rapido alle terapie più efficaci. Nessun dettaglio specifico sui cambiamenti previsti o sui soggetti coinvolti.

Milano, 14 lug. (Adnkronos Salute) - "L'operazione di revisione del prontuario farmaceutico è un'iniziativa che vuole migliorare l'efficienza e anche la sostenibilità dei farmaci e sicuramente va accolta positivamente nello spirito di favorire un accesso tempestivo alle migliori cure disponibili". Nell'alveo del dibattito in corso "sono stati però espressi dubbi e criticità da parte di tutti gli attori" interessati dall'intervento. "La prima cosa che noi chiediamo è che la sostenibilità economica non sia di fatto l'unica considerazione possibile. Questo è il messaggio che deve passare". A evidenziarlo all'Adnkronos Salute è Simona Loizzo, capogruppo della Lega in Commissione Affari Sociali della Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaci, Loizzo: "Auspico una revisione del prontuario equilibrata. Il risparmio non sia l'unico criterio"

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