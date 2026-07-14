Per molti adolescenti italiani cresciuti vicino al mare, il lavoro da assistente bagnante era tra le prime occupazioni estive. La domanda di bagnini nelle spiagge e nelle piscine era elevata, rendendo questa professione molto diffusa. Tuttavia, negli ultimi anni si registra un calo di interesse e di assunzioni, con meno giovani disposti a svolgere questa mansione. La diminuzione si accompagna a un cambiamento nelle opportunità lavorative stagionali in ambito balneare.

Per molti adolescenti italiani cresciuti vicino al mare, il lavoro da “assistente bagnante” (o “bagnino”, termine meno professionale ma largamente più diffuso) ha rappresentato per anni una delle prime e più diffuse opportunità lavorative, anche per via dell’altissima richiesta da parte di lidi e piscine. La presenza di un bagnino è infatti un requisito necessario per poter aprire queste strutture, e ottenere il brevetto dà la possibilità di trovare un impiego in tempi relativamente brevi. Da un po’ di tempo però le cose sono cambiate: ci sono sempre meno nuovi bagnini, sono diminuiti i rinnovi di quelli già abilitati e i gestori dei lidi lamentano spessissimo di non riuscire a trovarne. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Fare il bagnino non tira più come un tempo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Phat Beach | Coolio | COMEDY | Full Movie in English

Notizie e thread social correlati

Alcaraz: “a volte vorrei avere più tempo per fare le cose che farebbe un ragazzo della mia età”Carlos Alcaraz ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair, durante la quale ha espresso il desiderio di avere più tempo per dedicarsi alle attività...

Nicola, bagnino in prima linea: “Insegno salvataggio ai bambini. Senza gli studenti il servizio non ci sarebbe più”Un bagnino di 36 anni si dedica all’insegnamento del salvataggio ai bambini, sottolineando che senza gli studenti il servizio non potrebbe continuare.

Temi più discussi: Bagnino in difficoltà durante soccorso, poliziotto mette in salvo 3 persone; Il coraggio di Roberto, il poliziotto fuori servizio salva due turisti e il bagnino in difficoltà: Non sono un eroe, ho agito d’impulso; Non c'è il bagnino, sanzionato uno stabilimento balneare di Scanzano Jonico; Da professore a eroe in costume: Sergio, il bagnino che salvò la famiglia in mare dopo aver insegnato sicurezza tra i banchi.

Fare il bagnino non tira più come un tempoOttenere il brevetto è diventato più difficile, e c'è una maggiore consapevolezza delle responsabilità che comporta ... ilpost.it

Sos trespolo, in Liguria mancano centinaia di bagnini. Non lo vuole fare più quasi nessuno questo lavoroGenova – Il sole c’è, la focaccia pure, e le acque – parola di Arpal – sono tra le più pulite d’Italia. Ma se oggi provate a fare una passeggiata su un qualsiasi lungomare, da Ventimiglia a Sarzana, ... ilsecoloxix.it