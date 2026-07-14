Far Away replica puntata 14 luglio in streaming | Video Mediaset

Nel reparto ospedaliero, Sadakat si imbatte in un uomo che aveva conosciuto durante la gravidanza di Boran. La scena si svolge nel giorno 14 luglio, durante la replica della soap turca trasmessa in streaming. Sadakat mostra segni di preoccupazione mentre si confronta con questa persona, senza ulteriori dettagli sulla conversazione o sulle implicazioni di questo incontro.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 14 luglio – la soap turca Far Away. Nella puntata odierna in ospedale, Sadakat incontra un uomo che ha conosciuto quando era incinta di Boran e inizia a temere che lui possa averla riconosciuta. Cihan invita la madre a confessare la verità. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 40 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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