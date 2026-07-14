Forbidden fruit 4 replica puntata 14 luglio in streaming | Video Mediaset

Da superguidatv.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 14 luglio è stata trasmessa in streaming la puntata 14 di Forbidden Fruit 4, una soap turca. In questa puntata, Kerim e Mert sono vicini ad ottenere un prestito e completare un progetto, ma la revoca della firma di Kerim decisa da Halit complica i loro piani.

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Nuovo appuntamento oggi – martedì 14 luglio  – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna Kerim e Mert sono a un passo dall’ottenere il prestito e finire il lavoro, ma la revoca della potestà firmataria di Kerim, da parte di Halit, rovina i loro piani. Dopo la prova dell’abito da sposa di Yildiz, Asuman segue Zehra all’appuntamento con il misterioso investitore e scopre che si tratta di Mert. Dopo essere stati colti sul fatto, i due, promettendo enormi guadagni, riescono a convincere Asuman a non dire nulla a Yildiz. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 45 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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