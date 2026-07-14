Un uomo che si spacciava per un maresciallo ha tentato di ingannare un’anziana a Fano, ma è stato intercettato dalla polizia. La vittima aveva già raccolto oro e gioielli di famiglia, per un valore superiore a 60 mila euro. L’individuo si era presentato come ufficiale di polizia, tentando di convincerla a consegnare i beni. Gli agenti hanno fermato l’uomo prima che potesse portare a termine il furto.

FANO Sventata dalla polizia una truffa ai danni di un’anziana fanese. La donna aveva già preparato oro e gioielli di famiglia, per un valore superiore a 60.000 euro, per sottoporli alla verifica di un finto maresciallo dei carabinieri. Denunciato per il reato di tentata truffa aggravata un uomo sulla quarantina, origini campane, già noto per precedenti simili. La vicenda risale a qualche mattina fa, quando l’anziana fanese ha ricevuto una telefonata che l’ha angosciata. Nel dettaglio Un uomo, spacciatosi per maresciallo dei carabinieri, le ha detto che rischiava di essere incriminata per concorso in rapina. Un incubo per quella donna sempre... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Fano, vuole rubare a un?anziana gioielli per 60mila euro ma la polizia blocca il finto maresciallo

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